Estate in gioco: a Palazzo Arese Borromeo con i più piccoli

Nell'ambito delle iniziative di A scena aperta, Palazzo Arese Borromeo apre le porte ai più piccoli, con appuntamenti divertenti e istruttivi realizzati a cura dell’ufficio cultura per far loro conoscere la storia della famiglia Arese Borromeo e tante curiosità sulla loro dimora.



Nelle domeniche di luglio e agosto, appuntamento per attività e laboratori a partecipazione gratuita. Questo il calendario degli eventi:



domenica 17 luglio e domenica 7 agosto, ore 16.00 - Caccia ai simboli della famiglia Arese Borromeo: per scoprire la storia del Palazzogiocando alla ricerca dei simboli della famiglia nascosti tra gli affreschi delle sale. Età 6-10 anni.



domenica 24 luglio e domenica 14 agosto, ore 16.00 - Palazzo in acquerello: per i piccoli artisti li aspetta un pomeriggio tra gli affreschi e la natura del palazzo per sperimentare insieme la tecnica dell’acquerello. Età 4-10 anni.



domenica 31 luglio e domenica 21 agosto, ore 16.30 - Gioco del Parco: una modalità divertente per scoprire il Giardino Arese Borromeo con l’esperienza del gioco-quiz. Età 7-12 anni.





Prenotazioni obbligatorie su www.villeaperte.info nella sezione eventi.