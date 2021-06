Giornata mondiale dell'Ambiente, passeggiate nel Parco Adda Nord

Orario non disponibile

In occasione della Giornata Mondiale dell'ambiente 2021 che si celebrerà sabato 5 giugno, il Parco Adda Nord ha allestito un programma di eventi - anche in collaborazione con altre associazioni.

Si comincia sabato con un giro naturalistico guidato presso il bosco "La Lanca" in collaborazione con l'associazione La Lanca ODV. Partenze alle 9:30 e alle 11:30. Ritrovo presso l’area di sosta sulla strada provinciale tra Cassano d’Adda e Fara Gera d’Adda, venendo da Cassano subito dopo la rotonda di Badalasco sulla destra. Si richiede di indossare calzature e abiti adatti e essere muniti di mascherine. Per chi desidera aiutare a pulire i percorsi verranno forniti sacchi di raccolta e guanti. Prenotazione obbligatoria: lalanca.odv@gmail.com

Si prosegue domenica mattina con le camminate ecologiche in collaborazione con Plastic Free. La "Staffetta dell'Adda" con punti di partenza nei comuni di Brivio, Imbersago, Calusco d'Adda, Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda. Nel pomeriggio una nuova apertura del Museo Muva con visita guidata alle 14.30 e laboratori per bambini alle 15. Per info e prenotazioni mandare una mail a muva.adda@gmail.com.