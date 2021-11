Monza contro la violenza sulle donne: 10 panchine rosse, una mostra e tante iniziative

Dieci panchine rosse posizionate in città e un drappo rosso fuori dal comune per dire no alla violenza contro le donne. Non solo il 25 novembre ma ogni giorno dell'anno. Sono diverse le iniziative organizzate nel capoluogo brianzolo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre giovedì 25 novembre.

La mostra I Muri del Silenzio

L’installazione fotografica, aperta fino al 12 dicembre all’Orangerie della Villa Reale, è promossa dall’atleta paralimpica e parlamentare on. Giusy Versace, in collaborazione con «Fidapa Bpw Italy Modoetia Corona Ferrea». Giù i muri. «Abbattere il muro dell’omertà – ha dichiarato il Sindaco Dario Allevi – significa costruire un momento di riflessione serio e profondo. Le Istituzioni hanno il dovere di tenere accesi i riflettori su questa piaga vergognosa. Ma non basta. La violenza contro le donne è, prima di tutto, una battaglia culturale da combattere con grande convinzione. È questo lo spirito di tutte le iniziative che, anche quest’anno, mettiamo in campo». La mostra fotografica. «I Muri del Silenzio» è un progetto a sostegno delle donne vittime di violenza, ideato dalla fotografa Mjriam Bon e promosso dall’atleta paralimpica e parlamentare Giusy Versace.

L’installazione è composta da 42 fotografie che ritraggono in primo piano i volti di persone note e meno note del mondo dello spettacolo e della televisione, donne vittime di violenza e persone comuni nel gesto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca a voler significare “non vedo, non sento e non parlo”. Immagini che intendono sensibilizzare sull’importanza di denunciare ogni forma di omertà uditiva e visiva, che costringe a tacere chi subisce violenza. Sono i muri di chi non vede o di chi fa finta di non vedere, i silenzi di chi non parla perché ha paura e si vergogna. La mostra potrà essere visitata dal 20 novembre al 12 dicembre durante i weekend dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (ingresso gratuito). Durante la settimana la mostra sarà aperta per visite guidate di gruppi o scolaresche. Informazioni e prenotazioni: eventi.fidapamodoetiacoronaferra@gmail.com.

Gli eventi di giovedì 25 novembre

Intenso il programma di giovedì 25 novembre, «Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne». Alle ore 11.30 allo «Sporting Club Monza» si terrà la cerimonia di riconoscimento agli operatori del sistema territoriale della sicurezza, in collaborazione con la Prefettura di Monza e Brianza. Rosso, il colore contro la violenza. Il 25 novembre un drappo rosso sarà esposto sulla facciata del Palazzo Comunale e la sera la Reggia di Monza sarà illuminata di rosso. Ancora di rosso saranno verniciate le dieci panchine in altrettanti quartieri della città, individuate in accordo con le Consulte di quartiere: cortile interno dell’Istituto Olivetti (quartiere Centro – San Gerardo), piazzale Virgilio (quartiere San Biagio - Cazzaniga), Centro Civico Libertà (quartiere Libertà), giardino via Poliziano/via Luca Della Robbia (quartiere Cederna – Cantalupo), Scuola «Puecher» (quartiere San Carlo - San Giuseppe), Centro Civico San Rocco (quartiere San Rocco), giardino via Buonarroti/via Pier della Francesca (quartiere Regina Pacis - San Donato), parco giochi via Guardini (quartiere Sant’Albino), giardino «Angela Ronchi» via San Fruttuoso (quartiere San Fruttuoso), giardino via Monte Bianco/via Monte Bisbino (quartiere Triante).

Sulle panchine sarà indicato il numero 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito, è attivo 24 h su 24, e consente di contattare le operatrici specializzate a gestire le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. «Un numero, il 1522, da chiamare per prevenire drammi ancora più gravi che il più delle volte si consumano all'interno delle mura domestiche – spiega l’Assessore - Non è un passo facile. C'è la paura, una fiducia da conquistare. Ma denunciare è l’unica cosa fa fare. Per questo informazione, educazione e sostegno sono le parole chiave. E i numeri ci dicono che non possiamo stare fermi. Dobbiamo agire adesso». Un mosaico di coperte. 350 coperte, colorate, calde e raffinate in vendita per sostenere il «Cadom» e i Centri Antiviolenza della Brianza. Fatte dalle donne per le donne. Saranno in vendita sempre giovedì 25 novembre alla COOP via Marsala dalle 10 alle 21.

«Frammenti di ascolto». Sabato 27 novembre alle ore 21 in Sala «Picasso» al Teatro «Binario 7» (via Turati, 8) prenderà il via la rassegna teatrale tutta al femminile «Luci sul palcoscenico - Donne al centro della scena» che proseguirà fino al 27 marzo. Il primo appuntamento è con «Frammenti di ascolto», una produzione Teatrando con la regia e la voce di Silvano Ilardo, accompagnata dall’arpa di Giulia Panetta. Ingresso libero con prenotazione (info@teatrando.net - 351 8628870). La rassegna è promossa da «Fidapa Bpw Italy - Sezione di Monza e Brianza». Info su programma completo su www.teatrando.net. «La lotta alla Violenza è #AffareNostro».

Dal 19 novembre al 3 dicembre si svolgerà la campagna visual di affissioni «La lotta alla Violenza è #AffareNostro», in collaborazione con «Fidapa Bpw Italy Sezione Modoetia Corona Ferrea»: circa 40 testimonial scelti tra i volti monzesi del mondo della politica, dello sport, del sociale e del mondo delle professioni hanno scelto di “metterci la faccia”, confermando l’impegno comune nella lotta contro le violenze. Il 25 novembre per ricordare le «farfalle».

La «Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne» è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. La data del 25 novembre è stata scelta per ricordare il giorno in cui, nel 1961, le sorelle Mirabal, Patria Mercedes, Minerva e Antonia Maria Teresa, dette «Las Mariposas», le farfalle, attiviste della Repubblica Dominicana, assassinate per la loro opposizione alla dittatura del generale Rafael Leonidas Trujillo.