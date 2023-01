Vin brulè e frittelle: è tempo di falò a Camparada

Vin brulè, frittelle e salamelle. A Camparada è tempo di falò. Appuntamento martedì 17 gennaio a partire dalle 20.30 nel campo davanti la cascina Masciocco, in via Resegone. "Nel corso della serata verranno offerti vin brulè e the per i più freddolosi, mentre i più golosi ci saranno frittellone, chiacchiere e salamelle" annunciano gli organizzatori.

Non si tratta dell'unico falò organizzato in Brianza per l'occasione.