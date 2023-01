Cioccolata, panettone trippa e vin brulè: il falò a Misinto

Appuntamento anche a Misinto, in Brianza, con il falò di Sant'Antonio. Due momenti di condivisione organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni sono in programma per la giornata di martedì 17 gennaio.

"Sant’Antonio Abate è il beato del fuoco, protettore del bestiame e dei campi. Egiziano di nascita e morto nel deserto della Tebaide il 17 gennaio del 357, il Santo viene raffigurato con un bastone, il fuoco ai suoi piedi, un Tau e un maiale accanto a lui. E’ proprio il fuoco l’elemento che più di tutti, oggi, viene utilizzato per ricordare San’Antonio. In molte zone d’Italia si accendono falò che simboleggiano la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene ai mesi passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese del nuovo anno" spiegano dal municipio. "Simbolicamente il falò ha lo scopo magico di riscaldare la terra e invogliare il ritorno della primavera, una visione chiaramente leggendaria che viene tramandata in molte città dove proprio il 17 gennaio si benedicono gli animali e si preparano cataste di legna che si accendono faló".

A Misinto alle 17 verranno offerti thè, cioccolata e panettone presso il centro anzianidi via Marconi emntre la sera, alle 21, verranno offerti trippa e vin brulè.