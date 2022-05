Favole a cavallo con le principesse Disney, pony e spettacoli per tutti

Domenica 29 maggio a Villasanta (Monza) arrivano le Principesse Disney con "Favole a cavallo", un evento dedicato alle famiglie che amano la natura, gli animali, la fantasia. Per tutta la giornata dalle 9:30 alle 17:00 incontri con le Principesse Disney Belle, Mulan e Merida, con storie raccontate e cantate dal vivo (7 repliche durante la giornata, così puoi arrivare quando vuoi), spettacolo equestre "La Bella e la Bestia" (repliche alle 12:00 e alle 16:30), Battesimo della sella (con prenotazione oraria del pony scegliendo tra i turni delle 9:30 - 10:30 - 14:00 - 15:00) con diploma e patente promozionale FISE, visita delle scuderie e grooming (accarezzare e imparare a comunicare con il cavallo). Punto ristoro sul posto per pranzo o merenda, spazi all'aperto per pic-nic e gioco libero e 3 maneggi coperti per qualsiasi condizione meteo.

Puoi decidere se partecipare provando anche a cavalcare (battesimo della sella e volteggio - prenotazione obbligatoria) oppure partecipare per assistere agli spettacoli, incontrare le Principesse, visitare le scuderie (biglietto on line oppure disponibile anche sul posto presso Club Ippico Monzese, via Toti, Villasanta).

Info e prenotazioni sul sito https://www.grottadibabbonatale.it/