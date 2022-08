Pony, palloncini e una piscina di palline: Ferragosto al Bosco delle Querce

A Seveso arriva il Ferrabosco, il Ferragosto nel Bosco delle Querce. Il Comitato folcloristico di via Zara in collaborazione con l’amministrazione comunale ha organizzato per la giornata di lunedì 15 agosto un momento dedicato ad adulti e bambini.

“Pensiamo che possa essere un momento di aggregazione per tutte quelle persone e famiglie che rimarranno in città e che vorranno trascorrere un pomeriggio immersi nella natura” spiegano dal comitato, presentando l’evento. Tutte le attività proposte saranno a titolo gratuito ed eco compatibili per trasmettere il rispetto della natura e del parco. Il “Ferrabosco” si terrà dalle 16.30 alle 20 nella zona adiacente al centro visite del Bosco delle Querce di via Ada Negri. Di seguito il programma.

- ore 17 spettacolo di intrattenimento per bambini “Verde, Azzurro e….”

- ore 17.30 merenda per adulti e bambini

- ore 18.30 animazione “Costruisci la tua bolla” dalle ore 16.30 fino al termine della manifestazione ci saranno anche: battesimo della sella, battesimo del guanto con i rapaci, esposizione di mezzi agricoli, sculture con i palloncini, truccabimbi, piscina di palline e maxi tetris gonfiabile. L’entrata è libera da via Ada Negri e tutte le attività sono gratuite.