Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend di Ferragosto

Un weekend lungo, con il ponte di Ferragosto. Mostre, visite culturali, momenti di relax e benessere o divertimento. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana del 12 e 13 agosto e per la giornata di martedì 15 agosto, ricorrenza di Ferragosto. Per voi le proposte per trascorrere una giornata diversa se si resta a Monza o in Brianza.

La notte degli arrosticini

Arrosticini Night. In Brianza arriva la notte degli arrosticini, una serata tutta dedicata alla specialità regina delle griglie estive. L'appuntamento è in programma per domenica 13 agosto al parco Tittoni di Desio. A partire dalle 18 sarà possibile degustare la specialità insieme a una buona birra. L'ingresso è gratuito.

Ferragosto alle terme

Per chi resta in città ma a Ferragosto vuole concedersi un po’ di relax e trascorrere una giornata di benessere il centro Monticello Spa&fit apre le sue porte. Martedì 15 agosto è la volta di “Ferragosto di benessere”, una giornata speciale di coccole per gli ospiti con distribuzione di frutta fresca, creme solari e Crygel rinfrescante, musica lounge per tutto il pomeriggio, Deejay Set al calar del sole e intrattenimento con giochi, quiz e tanti premi firmati Monticello SPA&FIT. “Ferragosto di benessere” è una giornata speciale di coccole per gli ospiti di Monticello SPA&FIT. Sarà distribuita frutta fresca, creme solari e Crygel rinfrescante. Dalle ore 14:00 è prevista Musica lounge nell’area esterna fino a sera con Deejey Set e intrattenimento con giochi, quiz e tanti premi firmati Monticello SPA. Le emozioni continuano la sera con Show di Fuoco e accensione braciere.

Picnic di Ferragosto nel parco

Un picnic al parco per trascorrere la giornata di Ferragosto all'aperto e in compagnia. A partire dalle 10 a Cavenago Brianza è in programma il Picnic di Ferragosto. L'organizzazione è a cura deò centro socio-ricreativo "il giardino di Peter Pan" presso il giardino di Villa Stucchi. L'area si trova in via Mazzini 29: ognuno potrà preparare il proprio cesto da picnic e raggiungere il parco dove sono in programma giochi, una anguriata e sarà presente una zona rinfrescata con nebulizzatori.

Le mostre da vedere a Ferragosto

Per chi ha in mente una giornata all'insegna della cultura e dell'arte a Monza sarà aperta la mostra Banksy, Painting Walls dalle 10 alle 19. Un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Qui orari, prezzi e info.

Al Belvedere della Reggia di Monza invece si può visitare la mostra I love Lego. Ddai castelli ispirati alle epiche battaglie medievali a scene della seconda guerra mondiale; dalla frenesia della città contemporanea coi suoi grattacieli, centro storico, aree ricreative e stazioni ferroviarie agli scorci delle vie del centro storico di tipici villaggi bavaresi; dalla conquista dello spazio, alla suggestiva riproduzione di un paesaggio natalizio estroso e pieno di sorprese. Questi e molti altri (fino alla Reggia di Monza in miniatura) gli scenari che sarà possibile ammirare riprodotti in scale con i mattoncini più famosi.

Sabbia bianca, scivoli e djset: una giornata al parco acquatico

Sabbia bianca, ombrelloni caraibici, scivoli, divertimento e schiuma party. Per Ferragosto Acquaworld, il parco acquatico al coperto e all’aperto in Brianza, per chi resta in città ha in programma una giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Al Parco arriva il Luna Park con tantissime attrazioni, come il Beer Pong, un gioco di abilità in cui si lancia una pallina da ping pong in un bicchiere pieno di birra, il Tiro al Barattolo, una sfida in cui è necessario colpire tutti i bersagli per vincere premi incredibili, o il Toro Meccanico, un vero e proprio spettacolo di rodeo nel quale il pubblico potrà sfidarsi in una emozionante gara per rimanere in sella il più possibile. E per mettere alla prova la propria mira c’è il Dunk Tank, tra i giochi d’acqua più diffusi e divertenti della tradizione americana: consiste nel tirare una palla e cercare di colpire il bersaglio che innescherà la caduta della malcapitata vittima ... il clown. E poi ancora scatenati balli di gruppo e, per concludere in bellezza, dalle ore 21.00 l’unico e imperdibile Schiuma Party con DJ set.