Ferragosto, serata gastronomica e fuochi d'artificio sul Lago di Como a Tremezzina

Vi abbiamo già raccontato alcune iniziative per Ferragosto a Monza e Brianza (qui i dettagli). Per chi volesse fare una gita fuori porta consigliamo le serate (14 e 15 agosto) organizzate a Tremezzina sul lago di Como.

L’umorismo esilarante di Ruggero De I Timidi sarà la star della serata di domenica 14 agosto in piazza Lenno a partire dalle 21:00. Un vero e proprio musical balneare per far scoprire al pubblico le nuove canzoni e intonare tutti assieme le celebri hit che hanno reso famoso il cantante più timido d’Italia. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente.

Ancora una volta la piazza di Lenno sarà protagonista lunedì 15 agosto a partire dalle 18:30 con la serata gastronomica promossa dall’ Asd LENNO e alle 22:30 con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà lo spettacolare Golfo di Venere.

Tutti gli eventi sono rigorosamente gratuiti.