Luna park e arrosticini, festival a Brugherio

Continuano gli eventi golosi a Brugherio: il weekend del 9-10-11-12 giugno 2022 in scena "Arrosticini & Microbirrifici Festival", il grande format itinerante dedicato a due eccellenze enogastronomiche italiane: quattro giornate da non perdere nella centrale Piazza Togliatti.

Giovedì, Venerdì e Sabato il Festival inizierà dalle 18:00, mentre Domenica la festa si terrà dalle 11:00 (operativi tutto il giorno, per pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Si potranno gustare tipici arrosticini abruzzesi, birre artigianali mentre i più piccoli si divertono nel Mini Luna Park. L'appuntamento è in piazza Palmiro Togliatti, a Brugherio.