Barlassina in festa con street food e giochi medioevali

Tutto pronto per la Festa di Barlassina. Dal 16 al 18 settembre le vie del centro storico del comune brianzolo ospiteranno la 38esima edizione del Palio dei rioni. Ma non solo. In programma anche tante iniziative per la gioia di grandi e piccini.

Per tutta la durata della festa il parcheggio di via Assunzione si trasformerà in un grande ristorante all'aperto con i truck dello street food. In programma ci sono anche la mostra dei funghi freschi in corso Milano 49, tuffo nel passato con i giochi medioevali in piazza Cavour e mercatino degli hobbisti in corso Milano.

Inoltre da non perdere il 17 settembre alle 22 lo spettacolo di cabaret con Fabrizio Fontana comico di Zelig e inviato di Striscia la Notizia. Il palio dei rioni invece si terrà il 18 settembre alle 16.30. La sera gran finale con un tributo musicale ad Anastacia.