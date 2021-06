Beer Festival in Cascina nel Parco di Monza

Orario non disponibile

Un festival della Birra firmato Il Carrobiolo in Cascina Costa Alta, nel Parco di Monza. Per la prima volta nella sua storia il Birrificio Carrobiolo di Monza esce dalle proprie mura e organizza il suo festival estivo in una location meravigliosa, una cascina immersa nel verde del Parco di Monza e perfettamente restaurata.

Il festival è in programma da giovedì 8 a domenica 11 nel parco della cascina per assaporare oltre 20 birre alla spina e specialità in bottiglia del birrificio Carrobiolo, mangiare cibo della casa e rilassarsi negli immensi spazi verdi.

L'evento avrà a cura l'ecologia e il rispetto della natura. I bicchieri e le stoviglie utilizzati saranno eco-compostabili, i fusti di birra in acciaio e i concerti proposti non utilizzeranno strumentazione elettrica.

La manifestazione - spiegano gli organizzatori - si svolgerà in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Gli orari: giovedì 8 dalle 18.00 alle 00.00, venerdì 9 dalle 18.00 alle 2.00, sabato 10 dalle 12.00 alle 2.00 e domenica 21 dalle 12.00 alle 23.00.