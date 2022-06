Festa della birra in cascina nel parco di Monza

Prezzo non disponibile

Festa della Birra a Monza. Presso Cascina Costa Alta, nel parco di Monza dall'8 al 10 luglio è in programma la festa del Birrificio Carrobiolo

Carrobiolo In Cascina è l'evento estivo che celebra birrificio di Monza, il Carrobiolo. Per la seconda volta nella sua storia il Birrificio Carrobiolo esce dalle proprie mura e organizza il suo festival estivo in una location meravigliosa, una cascina immersa nel verde del Parco di Monza e perfettamente restaurata: Cascina Costa Alta a Biassono.

Si potranno trovare 20 birre artigianali del Birrificio Del Carrobiolo, cucina con i migliori street food, musica live, intrattenimento, laboratori e area relax.