Festa della Birra nel frutteto del Parco

Beer Fun Fest. A Ceriano Laghetto, all'interno dell'area del Frutteto del Parco - all'interno del parco delle Groane - arrivano due weekend di divertimento nel rispetto delle normative sanitarie. Da venerdì 25 giugno a domenica 2 luglio è in programma la Berre Fun Fest a ingresso gratuito. Gli organizzatori specificano che la prenotazione è obbligatoria per una accurata organizzazione degli spazi per una festa in completa sicurezza.

Nel dettaglio il programma.

• VENERDI 25 GIUGNO (19:00 - 24:00)

- Cena: Serata Valenciana: paella + sangria

• SABATO 26 GIUGNO (11:00 - 14:00 / 19:00 - 24:00)

- Pranzo: casoncelli burro, salvia e speck

- Cena: Serata Stinco e Patatine

• DOMENICA 27 GIUGNO (11:00 - 14:00 / 19:00 - 24:00)

- Pranzo: polletto al forno con patate

- Cena: Serata Trentino: canederli al burro e salvia "3pz" (speck / formaggio) + cavolo cappuccio e semi di cumino

• VENERDI 02 LUGLIO (19:00 - 24:00)

- Cena: Serata Bergamansca: casoncelli burro, salvia e speck

• SABATO 03 LUGLIO (11:00 - 14:00 / 19:00 - 24:00)

- Pranzo: canederli al burro e salvia "3pz" (speck / formaggio) + cavolo cappuccio e semi di cumino

- Cena: Serata Valenciana: paella + sangria

• DOMENICA 04 LUGLIO (11:00 - 14:00 / 19:00 - 24:00)

- Pranzo: tris di würstel con crauti e salsa rafano

- Cena: Serata BBQ: costine con polenta grigliata

