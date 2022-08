Festa della birra nel Parco di Monza

Fine settimana con i boccali alzati al Parco di Monza. Il grande polmone verde brianzolo dal 2 settembre al 4 settembre farà da cornice all'Oktoberresta. Promotore dell'iniziativa lo storico birrificio artigianale Menaresta.

L'evento si svolgerà a Cascina Costa Alta. "Una tre giorni per degustare la migliore birra artigianale made in Menaresta in stile tedesco con oltre 10 birre alla spina - spiegano gli organizzatori -. Tutto questo con in aggiunta di ottimo cibo da strada, musica diffusa e area relax con tavoli, panche ed ettari di prato a disposizione".

La festa si svolgerà venerdì e sabato dalle 18 alla 1, domenica dalle 16 alle 23. Ingresso gratuito, non serve la prenotazione.