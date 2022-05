Beer Park a Seregno

Seregno Beer Park. Nel weekend del 20, 21 e 22 maggio presso lo Skatepark di via Alberto da Giussano si celebra la birra.

Stand con birre artigianali made in Seregno a rotazione su 12 spine, truck food con cucina di carne, cucina di pesce, cucina regionale, dolci artigianali, musica live e djset.

L'ingresso nell'area della manifestazione è gratuito. L'area sarà accessibile con i seguenti orari: venerdì dalle 18.00 alla 1.00, sabato dalle 18.00 alla 1.00

e domenica dalle 10.00 alle 22.00. "Seregno Beer Park non sarà una semplice festa della birra" annunciano gli organizzatori. "Non mancheranno i punti ristoro allestiti da 4 cucine di strada selezionate tra le migliori del territorio! Per alzare al massimo il livello di adrenalina non mancheranno i concertoni di alcune tra le migliori local bands e per chi desidera rilassarsi saranno a disposizione ampi spazi verdi dove potersi rilassare in tutta tranquillità".