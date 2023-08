Festival della Birra a Cesano Maderno

Prezzo non disponibile

A Cesano arriva il festival della Birra. Appuntamento da venerdì 24 agosto a domenica 3 settembre. La manifestazione è organizzata da Tipico Eventi e il grande festival della birra ha come location il velodromo di Cesano Maderno.

Ad aspettare i visitatori ci saranno 1500 mq coperti per undici giornate dove le parole d’ordine saranno birra, musica e divertimento. L'area è aperta tutti i giorni a partire dalle 18. Presente l'area food&beverage, una zona tavoli e un'area giostre e luna park per i più piccoli.