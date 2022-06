Dal 7 al 17 luglio torna la Misinto Bierfest al Mönchshof Stadl di via Marconi nella cittadina brianzola che celebra il luppolo. La tradizionale festa riunisce ogni anno oltre 55mila persone che si danno appuntamento sotto al grande tendone bianco e azzurro per vivere una manifestazione in pieno stile bavarese. Per la 25^ edizione le novità non mancheranno. A partire dall'organizzazione di una vera e propria festa diffusa che coinvolgerà l’intero comune brianzolo.

Oltre che al Mönchshof Stadl, area feste di 2500 metri quadrati capace di accogliere oltre 2mila persone al coperto, durante la settimana sarà infatti possibile degustare le specialità bavaresi nei locali del centro cittadino che, per l'occasione, saranno addobbati con i tradizionali colori azzurro e bianco. Parte del ricavato della Bierfest verrà devoluto, come ogni anno, a progetti per il comune di Misinto.

Il programma

Giovedì 7 luglio alle ore 21,30 grande cerimonia di inaugurazione della Misinto Bierfest con la tradizionale apertura della botte da parte del Sindaco di Misinto, Matteo Piuri. Domenica 10 luglio Festa della famiglia con la Messa sotto al tendone e il pranzo per le famiglie.

L’invito, come da tradizione, è esteso alle associazioni del territorio attive nell’ambito della disabilità. Domenica 17 luglio ore 22 grande festa di chiusura della Misinto Bierfest. Tutte le sere la festa sarà accompagnata da concerti di gruppi bavaresi. I cancelli della festa apriranno tutti i giorni alle ore 19.30.