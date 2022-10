Giostre, fattoria in piazza e bancarelle: festa a Brugherio

Animali in piazza con la fattoria didattica, bancarelle e il tradizionale luna park per il divertimento dei più piccoli. A Brugherio nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 ottobre torna la festa patronale dedicata a San Bartolomeo e alla Beata Vergine Maria del Rosario.

Sabato 8 ottobre per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, piazza Roma diverrà l'ambientazione di una fattoria didattica, per far conoscere la vita degli animali domestici, il lavoro in campagna l'origine dei prodotti agroalimentari e le attività rurali. Sempre la piazza Roma, dalle 10 alle 24 è la sede della Via dei sapori, dove saranno presenti stands e bancarelle con prodotti alimentari per tutti i gusti. Alle ore 18, nella Parrocchia di San Bartolomeo, verrà celebrata la Santa Messa, con la consegna del cero pasquale donato da parte della Amministrazione comunale. Alle ore 21:30 The Funky Machine, un concerto tributo alla musica funky.

Domenica 9 ottobre dalle 8 alle 20, la via Tre re diventa la Via dei sapori con bancarelle di prodotti tipici regionali mentre in via De Gasperi sarà allestito un mercatino con bancarelle di hobbystica e artigianato. In Piazza Roma prosegue la fattoria didattica, sempre dalle 10 alle 19, con la presenza degli animali della fattoria e il battesimo della sella, per far provare per la prima volta lo stare a cavallo. Nella piazza Battisti, dalle 10 alle 19, l'Associazione Duecentesca, nata con lo scopo di diffondere la cultura e la storia medioevale in tutti i loro aspetti, realizzerà una giornata all'insegna della rievocazione storica del periodo medioevale che permetterà ai partecipanti di fare un vero e proprio "salto nel passato", per rivivere e conoscere feste, cerimonie, tradizioni, usi e costumi del periodo, assistere alle attività artigianali e tradizionali di questo affascinante periodo storico. Alle ore 11, in sala consiliare sarà possibile assistere alla cerimonia di conferimento delle benemerenze cittadine. Dalle 9 alle 19 invece, l'area del parco Miglio diventetrà il luogo dove le associazioni del territorio potranno mettersi in mostra presentanto le proprie iniziative e le proprie attività ai cittadini interessati, in compagnia dei giochi in legno dell'Associazione Il Brugo e la partecipazione degli sportelli comunali che illustreranno le proprie attività. Alle ore 21:30 sempre in piazza Roma è possibile assistere allo spettacolo delle Fontane danzanti.

Lunedì 10 ottobre proseguono, per tutta la giornata e sempre in piazza Roma, la fattoria didattica e la Via dei sapori mentre per i più piccoli in piazza Roma con inizio alle ore 15, andrà in scena, Fuori dal Circo e gli Anacardi spettacolo di animazione tra circo, magia, giocoleria, burattini, sputafuoco, teatro e clownerie. Sempre per i più piccoli ma al cinema San Giuseppe, alle ore 16:30, verrà proiettato il film "Dc League of Super-pets”, lungometraggio di animazione facente parte della rassegna "Ciocofilm".

Quest'anno il luna park che storicamente viene allestito nell'area di via Turati, aprirà le attività già da venerdì 7 per terminare la sera di martedì 11 ottobre.