Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate brianzola: la festa campagnola. L'appuntamento con la sagra organizzata a Biassono a Cascina Costa Alta a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga è dal 24 maggio, nei weekend, fino al 9 giugno 2024.

"Quando si è alla ricerca di ispirazione per esprimere con sentimento le cose importanti, spesso ci si scontra con la sfida di trovare le parole giuste per raccontarle. Come ora, che con questo post vorremmo trasmettervi l'allegria, la sensazione delle farfalle nello stomaco, del vento in faccia durante una pedalata al Parco o il sapore di una serata d'estate" hanno spiegato gli organizzatori, annunciando le date dell'edizione 2024.

Come tutti gli anni sarà presente un servizio cucina con ristorante e pizzeria con specialità della tradizione e un programma di intrattenimento musicale e un'area bimbi.

"Tre week end in cui tutti i Volontari del gruppo Costa Alta saranno pronti, ancora per una volta, a rimboccarsi le maniche per voi - che siamo certi accorrerete numerosi - e per il Comitato Maria Letizia Verga che non smette mai di essere Grande" annunciano.