Festival della cucina romana a Muggiò

Torna la primavera, tornano gli appuntamenti enogastronomici: a Muggiò in scena dal 28 aprile al 1° maggio 2023 la 17° edizione del "Cacio & Pepe VS Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana, per un lungo weekend di gusto e divertimento nella centrale Piazza 9 Novembre 1989.

Nel menu pasta fresca Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità. La festa inizierà venerdì 28 aprile alle ore 18:00, mentre sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 maggio già dalle 11:00 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti.

Presente anche un'area con gonfiabili e giochi per bambini.

Un evento organizzato e promosso dal comune di Muggiò con Italia on The Road - Cibo Da Strada & Italia Food Festival.