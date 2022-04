Mercatino, giostre e un accampamento medievale: la festa del paese

Mercatino con bancarelle di creazioni artigianali, hobbisti e prodotti tipici, giostre e sfiziosità golose. Tempo di festa a Carnate dove domenica 24 aprile è in programma la sagra del paese.In via Pace ci saranno le bancarelle insieme al luna park e un accampamento medievale. Non mancheranno un punto ristoro e attività per i bambini tra cui i tricicli. Alle 17 è in programma la processione per le vie del paese con la statua della Madonna de Carnaa.