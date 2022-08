Festa del paese a Ceriano Laghetto

Gonfiabili, truccabimbi, mercatini, street food e fuochi d'artificio. Weekend di festa a Ceriano Laghetto.

Sabato 27 e domenica 28 agosto è in programma la sagre del paese con un punto ristoro, attrazioni, giochi e gonfiabili al Giardinone e in Villa Rita. Dalle ore 18 in Piazza Diaz e in via Cadorna ci saranno mercatini, streetfood, truccambimbi e intrattenimento per i più piccoli. La sera poi djset e musica. Nella giornata di domenica è in programma la santa messa alle 10, la processione e a chiudere il weekend di festa alle 22 ci saranno i fuochi d'artificio.