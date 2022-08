Mercatini, street food e fuochi d'artificio: festa a Ceriano

Bancarelle, street food e fuochi d'artificio. A Ceriano Laghetto è tempo di festa. Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 è in programma la festa del paese. Sabato 27 agosto Al Giardinone e in Villa Rita sarà allestito un punto ristoro con attrazioni, gonfiabili, quad e altri giochi.

Dalle ore 16:00 al Giardinone in collaborazione con la Biblioteca comunale Lettura del libro “La mia isola lontana”, caccia al tesoro e attività musicale. Dalle ore 18:00 in Piazza Diaz e Via Cadorna Mercatini, streetfood, truccambimbi e intrattenimento per i più piccoli. Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 in Piazza Diaz Dj Set con Dj C8 & #Campastyle. Alle ore 21:00 in Piazza Diaz con la band “Merqury Legacy” Tributo ai Queen.

Domenica 28 agosto Ore 11:00: S. Messa. Alle 20:30: Processione con la statua della Madonna Dopo la Processione e poi in oratorio i fuochi d'artificio.