Festa del Cioccolato a Bergamo

Fino a domenica 20 febbraio (apertura: 9:00-20:00, sabato fino alle 23:00), Promozioni Confesercenti organizza l’appuntamento con i migliori maestri cioccolatieri italiani a Bergamo, sul Sentierone.

Quindici i pasticceri da tutta Italia (Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Pavia, Monza, Parma, Treviso, Gorizia, Padova). Ci sarà anche un cioccolatiere di Perugia, città simbolo del cioccolato italiano, oltre alla presenza di una rinomata pasticceria calabra e dell’unico cioccolatiere estero proveniente dall’Ungheria.

Gli stand della Festa proporranno un vastissimo assortimento di prodotti freschi e artigianali, dalle tradizionali “stecche” alla cioccolata calda, senza dimenticare creme e dolci al cacao.

Tutto da gustare anche il ricco contorno di eventi:

- ??????ì ?? ???????? (??? ??.??)

Inaugurazione con degustazione gratuita di cioccolata calda in porzioni monodose.

- ??????ì ?? ????????

Cena della solidarietà: tagliatelle al cacao alla Trattoria D’Ambrosio di via Broseta

In tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato “Da Vittorio”. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto in beneficenza.

- ?????? ?? ????????

La Notte Nera del cioccolato fino alle ore 23:00

- ???????? ?? ????????

Lo scultore Bruno Manenti realizzerà, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg, un’opera ispirata alla città.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni COVID indicate nei DPCM: nello specifico l’accesso all’area della manifestazione è libero con l’accortezza di evitare assembramenti.

In caso di controlli a campione delle Autorità chi non è in possesso del green pass rafforzato sarà passibile di sanzione.