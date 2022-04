Per la gioia dei golosi torna la festa del cioccolato

Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini. Soprattutto per chi ama il cioccolato. Il 14 maggio all'Agriparco solidale di Monza (in via Papini 24) si svolgerà la festa del cioccolato con laboratori, attività e soprattutto degustazioni. Location il grande Agriparco della Fondazione Alessio Tavecchio Onlus. L'evento, oltre a donare un pomeriggio di festa e di dolcezza ai partecipanti, servirà anche a raccogliere fondi per sostenere la Fondazione Tavecchio nelle attività di tirocinio e nell'erogazione di borse lavoro propedeutiche agli inserimenti lavorativi delle persone fragili.

Alle 16 laboratorio di degustazione del cioccolato per bambini (donazione a partire da 15 euro). I bambini saranno protagonisti di un percorso divertente guidato da un esperto che con l’aiuto di strumenti adatti ai bimbi, ne illustrerà la storia e li accompagnerà nella degustazione di diversi tipi di cioccolato abbinato a pani differenti. Seguirà Bambility ® giochi e sperimentazioni divertenti durante i quali i bimbi impareranno ad avvicinarsi al cane in modo corretto, ad accarezzarlo, prendersi cura di lui, farlo giocare, portarlo in passeggiata.

Dalle 16.30 laboratorio di degustazione per gli adulti (donazione a partire da 25 euro). Dopo un'introduzione al mondo del cioccolato i partecipanti, sotto la guida di esperti, impareranno ad abbinare il cioccolato a vini e distillati. Per gli astemi (ma golosi del cioccolato) è previsto un percorso di abbinamento differente. Alle 17.30 ci sarà l'aperitivo (donazione a partire da 10 euro).

Per info e prenotazioni inviare un'email a info@alessio.org, oppure telefonare al numero 039.9634280.