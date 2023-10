Festa del cioccolato in Brianza

Un dolcissimo weekend è in arrivo in Brianza. La grande festa del cioccolato artigianale arriva a Muggiò dal 2 al 5 novembre, in Piazza 9 novembre 1989.

In programma laboratori per adulti e bambini e tanti stand con dimostrazioni e lezioni di lavorazione del cioccolato. Le bancarelle saranno aperte venerdì 3 novembre dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20. Tra le iniziative anche cooking show e lezioni di cioccolato con un laboratorio dedicato ai bimbi per imparare a realizzare cioccolatini (costo 7 euro).