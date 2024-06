Specialità da gustare, truccabimbi, macchinine elettriche: la festa della Croce Rossa

Le date da segnare in agenda sono quelle del 28, 29 e 30 giugno per la nuova edizione del Crivillage, la festa di Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta. Stessi elementi al centro, solidarietà e unione tra popolazione e volontariato, musica live e food & beverage di qualità, diversa location: il Centro Civico Cascina Corrada a Usmate-Velate, uno dei Comuni di pertinenza del Comitato di Villasanta.

Inaugurazione venerdì 28 giugno dalle 18.30, con l’apertura del bar con birre artigianali e della cucina con griglieria, friggitoria e molto altro, per poi proseguire con l’esibizione musicale del DJ Stefano Campisi, che porterà un mix di musica italiana e dance internazionale. La festa proseguirà poi nella giornata di sabato 29 giugno con la terza edizione del Contest di soccorso “Mary Picenni”, una gara aperta a tutti i team di soccorso dei Comitati e delle Associazioni del territorio, che dimostreranno la loro abilità di pronto intervento in scenari medici e traumatici. Il contest che lo scorso anno ha visto trionfare la Croce Verde di Asti, ha l’obiettivo ultimo di creare un momento di aggregazione e scambio tra i partecipanti, onorando lo spirito di squadra che ha caratterizzato la vita e l’attività di volontariato di Mary Picenni, volontaria del Comitato di Villasanta prematuramente scomparsa. I diversi scenari di simulazione saranno dislocati in varie aree del Comune di Usmate e rappresentano appunto scene fittizie appositamente ideate da un team di simulatori e truccatori, per cui nessun pericolo per la popolazione che vi assiste.

La giornata sarà poi conclusa dal concerto di “NDGN: Andy Bluvertigo e Eugene”, una delle collaborazioni musicali più apprezzate sul territorio, con una proposta di musica elettronica tra pop e ricerca. Andy, polistrumentista italiano e co-fondatore dei famosi Bluvertigo, amico storico della Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta, si esibirà insieme a Eugene, produttore e performer di fama internazionale. Domenica 30 giugno serata conclusiva con Gianluca Briani, per un revival dance-disco-rock. L’edizione 2024 del Crivillage, la sesta, rinnova l’ormai tradizionale momento di festa estivo che unisce la Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta alla popolazione del territorio: un evento atteso sempre apprezzato, un momento per celebrare gli oltre 170 volontari che ogni giorno sono la forza del Comitato e che da oltre 20 anni sono in prima linea nelle attività di soccorso, di aiuto ai bisognosi e di sensibilizzazione sul territorio. Momento di festa, l’evento rappresenta per l’Associazione un importante occasione di visibilità ed incontro con la popolazione, che può contribuire al proseguimento delle attività quotidiane partecipandovi: tutto il ricavato, infatti, andrà a sostegno del Comitato.

Come sempre, l’intrattenimento non è pensato solo per gli adulti, ma i più piccoli saranno al centro e per loro verranno organizzate attività di truccabimbi, un circuito di macchinine elettriche, baby dance e molto altro. Insomma, cibo e birra di qualità, musica live e intrattenimento per tutti: questo e molto altro al Crivillage 2024, come sempre ad ingresso gratuito. L’evento è confermato anche in caso di pioggia, grazie alla disponibilità di 200 tavoli al coperto.