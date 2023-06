Festa della Croce Rossa a Brugherio

Torna la grande festa annuale del comitato brugherese di Croce Rossa, aperta a tutti i cittadini per condividere, come ormai da tradizione, cene, divertimento e attività per grandi e piccini. Da giovedì 15 a sabato 18 giugno, dalle 19 alle 23 all’area feste di via Aldo Moro, si alterneranno infatti giochi, premi, spettacoli, musica e ballo, il tutto con la possibilità di cenare in compagnia con una vasta scelta tra cucina, grill e pizza.

Il ricco programma, che prevede anche uno show di drag queen e uno dedicato al più amato film di fantascienza, vedrà i volontari impegnati per celebrare insieme le numerose attività – sociali e di soccorso, ma anche di fundraising e supporto alla comunità – svolte dal comitato durante l’anno, 365 giorni, 24 ore su 24. Questa edizione della festa avrà anche un altro obiettivo, ambizioso quanto virtuoso: raccogliere fondi per una nuova ambulanza – di cui il comitato ha grande necessità per poter venire incontro alle esigenze dei cittadini – e per supportare le persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Il programma della festa prevede attività differenti per ogni serata, con un denominatore comune: ottima musica, buon cibo, giochi e gonfiabili per i più piccoli e merende in compagnia degli amici a 4 zampe. Giovedì: dalle 19 cena con bar, grill e pizzeria e gioco Il Cervellone; Venerdì: dalle 19 cena con cucina, bar, grill e pizzeria, dj set e live music e spettacolo “Little Drag”; Sabato: dalle 16, spettacolo “Star group is back”, poi, presso l’area dei gonfiabili, attività con i bimbi e merenda con gli amici a 4 zampe; dalle 19 cena con cucina, bar, grill e pizzeria, serata danzante. Per gli appassionati di motori, in loco si svolgerà il raduno dell’Abarth Club Bergamo; Domenica: dalle 16, presso l’area dei gonfiabili, attività con i bimbi e merenda con gli amici a 4 zampe; dalle 19 cena con cucina, bar, grill e pizzeria, serata danzante ed estrazione finale della lotteria con un primo premio incredibile: un weekend per 2 persone.

Tutto il ricavato sarà destinato all’acquisto della nuova ambulanza e al sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna. Chiunque lo desideri può, già da ora, contribuire con un’offerta libera all’IBAN: IT03U0503432640000000000375, beneficiario Croce Rossa Italiana – Comitato di Brugherio.