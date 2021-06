Carbonara e Cacio e Pepe, festival della cucina romana a Seregno

Quattro giorni dedicati alle specialità della cucina romana a Seregno. Da giovedì 24 a domenica 27 giugno in piazza Risorgimento va in scena il Festival dedicato alla Carbonara e Cacio e Pepe. L'appuntamento si inserisce all'interno della rassegna stagionale Vivi l'Estate con tanti eventi in programma fino al prossimo 25 Luglio 2021 in città. "Cacio & Pepe VS Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana, è uno degli appuntamenti gastronomici proposti.

Il giovedì sera in centro città è possibile prolungare lo shopping anche grazie all'apertura serale dei negozi. Ingresso gratuito e area relax con tavoli e possibilità di asporto e take-away.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...