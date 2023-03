Pony, street food e bancarelle: festa dei fiori a Brugherio

La città di Brugherio organizza anche quest'anno la Festa dei Fiori.

Appuntamento sabato 1 aprile in piazza Roma, mentre per domenica 2 aprile, l'evento si estenderà anche nelle adiacenti piazza Cesare Battisti e via De Gasperi. Le esposizioni floreali saranno il tema principale dell'evento, ma non mancheranno certo tante altre iniziative, per il divertimento di grandi e piccini.

Sabato in piazza Roma quindi, esposizione dei fioristi insieme alle bancarelle dei sapori regionali, lo street food e le birre artigianali, mentre per domenica 2 aprile, sono in programma anche il mercatino degli hobbisti, degli artigiani e dei pittori, con le loro bancarelle in piazza Battisti e via De Gasperi. Nello spazio del parco Miglio invece saranno presenti gli stands delle associazioni del territorio. Durante l’evento saranno presenti: il trenino itinerante, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, il battesimo della sella, che si terrà la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, mentre le mascotte della Disney gireranno per stands e bancarelle, per il divertimento dei più piccoli, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30.