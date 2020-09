Festa dei porcini

Parte Venerdì 11, fino a Domenica 27 Settembre, la sagra dei porcini edizione 2020 al centro sportivo di Senago.

Tutti i venerdì, sabato e domenica sera (domenica anche a pranzo).



Per gli amanti del fungo porcino, il menù propone dai porcini crudi in insalata come antipasto alle pappardelle o risotto ai porcini come primo e i porcini fritti o alla piastra come secondo.



BRUSCHETTA AI PORCINI

PORCINI IN INSALATA

RISOTTO AI PORCINI

TAGLIATELLE CON PORCINI

PENNETTE PORCINI E SALSICCIA

PORCINI ALLA PIASTRA

PORCINI IMPANATI ALLA MILANESE

BOCCONCINI E GAMBERI

TAGLIATA DI MANZO AI PORCINI

POLENTA E PORCINI



In caso di maltempo posti al coperto in una tensostruttura. I posti saranno assegnati con priorità alle prenotazioni

Per info e prenotazioni: 351.908.1122



Il servizio sarà effettuato nel rispetto delle normative sanitarie