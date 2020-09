Festa dell'uva - 26 settembre 2020

La Fondazione Alessio Tavecchio, in collaborazione e con il sostegno di Gruppo Meregalli, ha il piacere di invitare i cittadini per un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’uva, partecipando alle numerose attività previste.



PROGRAMMA



14:30 - 15:30 Apertura Evento



15:00 – 16:30 “Alla scoperta dell’uva – Pigiatura” - donazione a partire da 7€

Laboratorio rivolto a bambini da 3 a 9 anni.

Il laboratorio sarà articolato in 3 momenti.

Inizieremo con un racconto che ci insegnerà il percorso di trasformazione da uva a vino. Seguirà l’esperienza della pigiatura, i bambini si sporcheranno i piedini pigiando l’uva nelle tinozze, imparando una tappa fondamentale della vendemmia tradizionale divertendoci insieme.

Il laboratorio si concluderà con una deliziosa merenda tutti insieme.

I bambini da 3 a 6 anni devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività.

E sono invitati a portare le matite colorate.



16:00 – 17:00 Degustazione di vini – 1° turno - donazione a partire da 20€

Un percorso formativo rivolto agli amanti di vino, in cui si potranno degustare 3 vini (Prosecco: Nodi Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG di Nino Franco, Rosso: Barbera D’Alba DOC Superiore di Oddero, Bianco: Vermentino DOC Maremma Toscana di Tenuta Fertuna) guidati da un sommelier professionista.



17:30 – 18:30 Degustazione di vini – 2° turno - donazione a partire da 20€

Un percorso formativo rivolto agli amanti di vino, in cui si potranno degustare 3 vini (Prosecco: Nodi Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG di Nino Franco, Rosso: Barbera D’Alba DOC Superiore di Oddero, Bianco: Vermentino DOC Maremma Toscana di Tenuta Fertuna) guidati da un sommelier professionista.



19:00 – 20:30 Aperitivo - donazione a partire da 5€ per i bambini fino a 12 anni inclusi e 10€ per gli adulti

Un momento conviviale accompagnato da un ricco aperitivo a cura di Cafè Imperial e dai vini di qualità firmata Gruppo Meregalli.



Si prega di arrivare 30 minuti prima dell’inizio delle attività prenotate, per registrarsi.

Per info e prenotazioni:

https://www.alessio.org/evento/festa-delluva/ | accoltieraccolti@alessio.org | 0399634280

I fondi raccolti saranno destinati ad Accolti e Raccolti – Agriparco Solidale per sostenere il completamento del progetto e di tutte le numerose attività che permetterà di realizzare.

Nel corso della festa, tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie relative all’emergenza COVID19.