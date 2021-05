Festa della Filosofia a Palazzo Arese

Dal 10 giugno al 1° ottobre 2021 riprende “La Festa della Filosofia” di AlboVersorio, che per l’XI edizione presenta il titolo: “Le stelle e l’altre cose belle”.



L’impronta poetica che contraddistingue il titolo dell’evento permette di affrontare molteplici temi, offrendo così al pubblico una variegata propostaculturale.

Gli argomenti toccheranno trasversalmente quattro ambiti:

- il settimo centenario della morte di Dante Alighieri;

- la fisica, la cosmologia e l’universo;

- le attuali problematiche legate alla salute del pianeta, all’ambiente e alla sostenibilità;

- le riflessioni di filosofia estetica sulla bellezza.



Il programma prevede vari incontri che si terranno presso suggestive location, all’aperto, con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti e divulgatori scientificiitaliani. Oltre ad alcuni relatori già coinvolti nel corso delle edizioni precedenti (i Professori Claudio Bonvecchio, Umberto Galimberti, Vito Mancuso e igiornalisti Alessandro Cecchi Paone e Armando Torno), quest’anno fra gli ospiti ci saranno anche altri nomi di grande rilievo, come i fisici Gabriella Greisone Guido Tonelli, gli scrittori Antonio Scurati e Ilaria Gaspari e i Professori Laura Pepe, Silvano Petrosino, insieme al Direttore Artistico della rassegna, Prof.Erasmo Silvio Storace.

Sono altresì inclusi nella manifestazione altri tre incontri dal titolo: “La parola ai giovani: visioni del mondo”, ideati per l’intervento degli studenti universitarineolaureati.

L’iniziativa è organizzata da 12 Comuni lombardi in collaborazione con il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Madernodell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura.



Tutti gli eventi si svolgono in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, con ingresso gratuito e su prenotazione. Per conoscere le sedi e le modalitàdi prenotazione per ogni incontro, consultare il sito:

Il programma 2021:

L’XI edizione 2021 de “La Festa della Filosofia” di AlboVersorio si apre il 10 giugno a Limbiate con Vito Mancuso sul tema “«La mente innamorata»: Dante(Paradiso XXVII, 88) e la vita come passione”. Si prosegue poi a Senago, il 12 giugno, con Silvano Petrosino sul tema “Il desiderio. Non siamo figli delle stelle”;il 16 giugno a Cesano Maderno sul tema “La cosmologia degli antichi e dei moderni” con Giuseppe Girgenti, Maurizio Migliori e Francesco Valagussa; il 17giugno con Antonio Scurati sul titolo “La fragile bellezza della democrazia: incontro con A. Scurati, autore della saga romanzesca «M»”; il 18 giugno conArmando Torno su "Dante Alighieri e l’armonia dell’umano e del divino" a Cinisello Balsamo; il 23 giugno con Massimo Reichlin, Roberta Sala, SarahSonghorian sul titolo “La cura dell'ambiente: prospettive di bioetica” a Cesano Maderno; il 25 giugno con Laura Pepe sul tema: “Neppure per loro la Terra erapiatta: il cosmo dei Greci” a Barlassina; il 26 giugno con Gabriella Greison che parlerà sul tema “Sei donne che hanno cambiato il mondo” a Rho; il 30 giugnocon i relatori Ilaria Gaspari, Maria Russo ed Erasmo Silvio Storace sul tema “L'uomo nel cosmo e le sue emozioni” a Cesano Maderno; il 1°luglio con ClaudioBonvecchio e Alessandro Cecchi Paone sul tema “Tra sostenibilità e utopia: il futuro del pianeta” a Lainate; il 7 luglio con Maria Regina Brioschi, LorenzoFossati, Massimo Marassi sul tema “Il punto dove il cielo e la terra si toccano” a Cesano Maderno; l’8 luglio con Gemma Beretta su “Ipazia: rivoluzione delpensiero e rivoluzione del cosmo” a Nova Milanese; l’11 settembre con Umberto Galimberti sul tema “La bellezza: legge segreta della vita” ad Arese; il 17settembre con Emiliano Bertin, “Il cielo di Dante Alighieri” a Saronno; il 24 settembre con Erasmo Silvio Storace sul titolo “Dante filosofo e «l'amor che moveil sole e l'altre stelle»” a Saronno; con Quirino Principe sul tema “Le stelle nella Commedia di Dante Alighieri” a Cormano; infine, per concludere, il 1° ottobreGuido Tonelli parlerà de “L’origine del tempo”, a Saronno.Il programma in dettaglio, con le sedi, gli orari e le opzioni in caso di maltempo è disponibile su:

