Festa dello gnocco fritto in villa

Gnocco fritto e tigelle protagonisti del weekend in Brianza. Da giovedì 25 a domenica 28 agosto a Varedo in Villa Bagatti è in programma la Festa dello Gnocco Fritto e delle tigelle.



"Quattro giornate imperdibili di gusto e divertimento alla scoperta delle specialità gastronomiche della cucina emiliano-romagnola, tra birre artigianali, eventi e musica dal vivo, area bimbi, birre artigianali e molto molto altro - tutto in un'atmosfera magica" annunciano gli organizzatori. L'area è accessibile a ingresso gratuito e la manifestazione sarà aperta nei seguenti orari: da giovedì a sabato dalle 18.30 alla 1, domenica dalle 11.30 alle 24.