Festa della Donna: eventi, mostre e incontri a Monza

8 marzo, Festa della Donna. Ma soprattutto un momento di riflessione per comprendere a che punto sia oggi diffusa la vera parità di genere, di rispetto e inclusione, che possa portare la comunità a contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione. “Usciamo da due anni complicati, fatti di distanze, di attese, di perdite di relazioni, di mancanza di lavoro, di ferite profonde. Ma è anche stato un tempo che ci ha visto resistere, creare soluzioni nuove e solidali – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Martina Sassoli – Abbiamo voluto offrire un cartellone che permettesse di illustrare a tutta la città che cosa rappresenta l’8 marzo. Un racconto delle istituzioni e delle realtà presenti sul territorio: forza, grinta, coraggio, dolcezza e resilienza, perchè ogni donna possa essere valorizzata. A partire dal suo mondo”.

Mostre espositive, eventi sportivi, iniziative in collaborazione con le associazioni, attività di coworking, presentazione di libri, conferenze a tema e uno spettacolo teatrale. Tanti sono gli appuntamenti del programma presentato dall’Amministrazione Comunale che partirà il 4 marzo e si concluderà il 31 dello stesso mese per festeggiare questa Giornata: “Voglio ringraziare tutte le associazioni e le persone che hanno messo a disposizione idee, competenze, tempo e impegno per definire questo ricco calendario – aggiunge l’Assessore - Un pensiero a tutte le mie concittadine, siano esse lavoratrici, mamme, casalinghe, professioniste, sempre attente a non venir meno alle proprie responsabilità quotidiane”.

Il programma di tutte le iniziative

? La rivoluzione delle Sibille

Dal 4 al 31 marzo, mercoledì 16.00-18.00, venerdì e sabato 10.00-12.00

Foyer Teatro Manzoni - Via Manzoni, 23

In mostra 27 pannelli per 27 donne che hanno lasciato un segno con la loro esperienza sia intellettuale che personale.

Visite guidate su prenotazione: iatmonza@gmail.com

A cura di Fidapa BPW Italy - Distretto Nord Ovest - Sezione Modoetia Corona Ferrea

? Uno sguardo al futuro! Una voce per contare!

5 marzo, ore 11.00-18.00

Arengario - Piazza Roma

Quattro associazioni raccontano insieme il cammino delle donne verso la parità, dalle Costituenti ad oggi.

A cura di CADOM, QDonna, ArcoDonna, Associazione Mosaico interculturale

? Profumo di donna - Segni femminili in città - Visita guidata

6 marzo ore 10.00

L’itinerario ripercorre la storia della condizione femminile nel tempo attraverso le tracce conservate nel tessuto della città.

La visita terminerà presso il Mulino Colombo dove è in corso la mostra «Nuove donne monzesi tra ‘800 e ’900». A pagamento.

A cura del Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde

? Run For Life

6 marzo, ritrovo ore 7.15

Partenza Cascina San Fedele - Parco di Monza

Una giornata di sport, divertimento e solidarietà. Corsa competitiva e non, per promuovere il rispetto reciproco.

Iscrizioni a pagamento su www.runforlifeitaly.it.

Promossa da Socialtime onlus

? Ogni mia casa

Dall’8 al 20 marzo, mar-ven 15.00/18.00 – sab/dom 15.00/21.00

Sala espositiva - Binario 7 - via Turati, 8

La mostra nasce dal secondo laboratorio artistico Ri-Belle, e racconta il tema della violenza di genere dopo il lungo periodo di stop delle attività culturali dovuto alla pandemia.

Inaugurazione: 8 marzo alle ore 17.30

A cura di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus e in collaborazione con Cooperativa La Grande Casa

? 8 marzo e dintorni: tutto il bello dello stare insieme

8 marzo

Centro Civico Silva - via Silva, 26

Coworking!

dalle ore 9.30

Condivisone di un pranzo o un caffè in quella che ormai è una “casa” per tutti.

A cura di Monza Pink Network

Mani in pasta con LILT

ore 13.00

Un labinar online di cucina alla scoperta del cibo sano e gustoso.

Prenotazione obbligatoria: prevenzione@legatumori.mi.it

A cura di Monza Pink Network in collaborazione con LILT Milano Monza Brianza

? Una rete di donne nel mondo

8 marzo, ore 20.00

Sporting Club Monza - viale Brianza, 39

Incontro conviviale di presentazione del volume Una rete di donne nel mondo con la partecipazione dell’autrice Anna Maria Isastia.

Prenotazione obbligatoria: annarosageraci@gmail.com

A cura di Soroptimist International Club di Monza

? 8 marzo e dintorni: tutto il bello dello stare insieme

9 marzo

Pink Aperitivo

ore 18.30

Ritrovarsi, riconoscersi, riprogettare, ricostruire … con un brindisi.

A cura Easymamma

Ragazzi, la mamma parte

ore 20.30

Libreria Tutti giù per terra – via G.Mauri, 5

Paola Scaccabarozzi racconta il suo libro, stimolando la voglia di fare le valigie.

Info e prenotazioni: info@thepinknetwork.it

A cura Easymamma

? Pulcinella suggeritore melodrammatico

9 marzo, ore 21.00

Sala Picasso, Binario 7 - via Turati, 8

Spettacolo teatrale della rassegna Luci sul palcoscenico - Donne al centro della scena. Info e prenotazioni: www.teatrando.net

info@teatrando.net - 351 8628870. A pagamento.

A cura di Teatrando e con il sostegno di Fidapa BPW Italy - Distretto Nord Ovest - Sezione Modoetia Corona Ferrea

? Le donne che diedero scacco

11 e 30 marzo, ore 18.30

Sala Picasso, Binario 7 - via Turati, 8

Ciclo di conferenze per presentare profili di figure femminili che hanno contribuito a cambiare il volto del mondo.

A cura di Fidapa BPW Italy - Distretto Nord Ovest - Sezione Modoetia Corona Ferrea

? 40 ingressi alla mostra "Antonio Ligabue. L'uomo, l'artista"

tariffa ridotta di 9 euro

9 marzo

riservati alle associazioni aderenti al tavolo delle pari opportunità e alla rete Monza

pink network. Iniziativa organizzata dall’ Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione con Vi.Di. - Visit Different di Milano, organizzatore della mostra

? Libri: “#IoViRispetto – anno 2019” e “La lotta alla violenza è: #Affarenostro

– anno 2021”

Distribuzione del volume fotografico, realizzato dall’Amministrazione Comunale, relativo alle campagne visual al prezzo di 15 euro.

Gli altri appuntamenti in città . Tra le altre iniziative in città dedicate all’universo femminile e patrocinate dal Comune le visite senologiche gratuite promosse da Salute Donna Onlus l’8 marzo presso piazza Roma. Orari: 9.30-13.00 e 15.00-18.00.

A Villa Tornaghi, in Via Francesco Zanzi, 5 la Mostra fotografica #IOSONOIO, un’esposizione delle immagini finaliste del contest fotografico #IOSONOIO. Premiazione per la miglior foto e per la foto più rappresentativa dello spirito associativo. A cura di Signore in circolo.

Orari: 5 marzo ore 17.30-20.00 e 6 marzo ore 17.30-19.30