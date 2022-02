Giornata del gatto a Monza

Il prossimo weekend - sabato 19 e domenica 20 febbraio - Enpa di Monza e Brianza torna a celebrare la Giornata Mondiale del Gatto, che ricorre ogni anno il 17 febbraio, allestendo un doppio banco a tema felino in centro Monza. Già, perché i volontari saranno presenti sia sabato 19 che domenica 20 febbraio in Via Italia, a due passi da Largo Mazzini, nei pressi della Feltrinelli, dalle 9.30 alle 18.30.

Esposizione fotografica “Il mondo felino”

Per festeggiare i nostri amici baffuti come si deve, al gazebo in Via Italia potrete rivedere l’apprezzatissima esposizione fotografica “Il mondo felino, tra immagini e parole”, realizzata per la Giornata del Gatto del 2021. In sei grandi cartelloni troverete 36 ritratti di gatti, tra cui molti addottati al gattile di Monza o appartenenti alla colonia felina di Via Buonarroti. Ciascuna immagine pone l’accento su una caratteristica o un aspetto particolare della vita dei gatti, abbinando a ognuna un celebre aforisma, battuta o proverbio.

L’Asilo dei Cuccioli e consigli felini

Al bancoci sarano inoltre due cartelloni dedicati all’Asilo dei Cuccioli, importante reparto “virtuale” formato da volontari che, assieme alle loro famiglie, accudiscono a casa propria uno o più gattini di varie età, con il supporto dello staff ENPA. L’iniziativa permette di salvare, crescere e portare all’adozione tanti micini che spesso arrivano in Gattile terrorizzati e in bruttissime condizioni di salute. Come è ormai consuetudine, saranno a disposizione per i due pomeriggi di sabato e domenica due volontarie ENPA, consulenti della relazione felina SIUA, che risponderanno alle richieste di informazioni e di consigli sul comportamento dei gatti. Naturalmente al banco in Via Italia sarà possibile iscriversi (o rinnovare l’iscrizione) alla nostra associazione per l’anno 2022 o fare un’offerta libera per aiutare gli animali che proteggiamo e curiamo 365 giorni all’anno.