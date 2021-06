Festa dello Gnocco Fritto a Seregno

Gnocco fritto e specialità emiliane in piazza a Seregno. Da giovedì 15 a domenica 18 luglio in piazza Risorgimento nell'ambito della rassegna di appuntamenti estivi "Vivi Seregno" è in programma un weekend dedicato alla Cucina Emiliana.

Un fine settimana di gusto e divertimento con salumi, buon vino e formaggi accompagnati dal tradizionale gnocco fritto e dalle specialità tipiche dell'Emilia Romagna. Il giovedì sera in centro città è prevista l'apertura serale dei negozi. Gli orari: iovedì, venerdì e sabato: dalle 18.00 a mezzanotte circa mentre la domenica dalle 11 a mezzanotte.

Nel rispetto delle normative ministeriali, per l'accesso all'area dell'evento (dove sarà effettuato il controllo della temperatura corporea e dove saranno presenti gel igienizzante, apposita segnaletica, materiali sanitario e personale qualificato) è richiesta la mascherina, che sarà obbligatoria anche per raggiungere bagni, zone comuni e punti in cui non è possibile mantenere il distanziamento minimo interpersonale di 1 metro. In ogni caso, l'ingresso è sempre gratuito fino ad esaurimento posti.

