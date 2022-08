Pizzoccheri e gonfiabili d'acqua in piazza: festa a Lazzate

Dal 5 al 10 agosto a Lazzate torna, per il secondo weekend, “Vacanze nel Borgo”. L'evento, organizzato dal comune di Lazzate in collaborazione con l'Associazione Borgo in Festa e con il patrocinio della provincia di Monza e della Brianza, è giunto alla diciassettesima edizione. A Lazzate il borgo si trasforma in un organizzato e colorato villaggio-vacanze.

Il grande ristorante all'aperto, l’area gonfiabili coi giochi d’acqua per i bimbi, la “piazza danzante”, i laboratori per i piccoli, saranno i punti di forza della kermesse pronta nuovamente a richiamare migliaia di persone anche da fuori provincia. Tutti i giorni alle ore 15 è prevista l'apertura dell’area gonfiabili presso la piazzetta Don Antonio Galli e alle ore 19 l'apertura del Ristorante all'aperto in Piazza Giovanni XXIII. Non mancheranno i balli e l’animazione oltre alla gettonatissima baby dance dalle ore 20.30 in piazza Giovanni Paolo II. Come sempre, di altissima qualità la proposta della cucina del grande ristorante in piazza. Pizzoccheri, spaghetti allo scoglio, fritto misto e carne alla griglia solo alcune delle tante proposte. Grande varietà di proposte per i più piccoli: per loro i laboratori creativi si preannunciano interessanti e coinvolgenti.