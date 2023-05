Festa della Grecia in piazza a Brugherio

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno va in scena in piazza Togliatti a Brugherio l'evento "Grecia in Festa", un lungo fine settimana tra le specialità della cucina greca con pietanze per tutti i gusti, birre e bevande tipiche dal Peloponneso e tanto divertimento con animazione per grandi e piccini! Quattro giorni organizzati dalla Città di Brugherio per ritrovarsi all’aperto e degustare cibi tipici di un territorio che è stato culla di arte, filosofia e democrazia e terra di paesaggi indimenticabili e siti archeologici che conservano ancora oggi i ricordi di un prestigioso passato.

Tra cucina tradizionale greca preparata al momento, birre e bevande tipiche, servizi bar e ristorazione, area relax con tavoli aperti tutto il giorno, possibilità di asporto e take-away, la festa comprenderà anche intrattenimenti per adulti e bambini. Non mancheranno infatti spettacoli e buona musica, iniziando giovedì 1 giugno, con Ligastar, tributo a Ligabue per proseguire venerdì 2 con Vino Raro, omaggio a Rino Gaetano e sabato 3 con Vasco Revolution, Vasco Rossi tribute Band. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21 L'ingresso all'area della manifestazione è gratuito. Gli orari di apertura degli stand gastronomici sono a partire dalle ore 18 il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre la domenica aperti pranzo e cena con inizio dalle ore 11.