La festa di Halloween nel bosco in Brianza

Torna in Brianza la festa di Halloween nel bosco. Martedì 31 ottobre, per la notte più spaventosa dell'anno, l'Associzione Genitori Scuole di Triuggio, ha annunciato un party terrificante. L'evento è organizzato con il patrocinio del comune di Triuggio e la collaborazione della polizia locale e della protezione civile.

L'appuntamento, giunto orai alla sesta edizione, è in programma a partire dalle 17 fino alle 22 con ingresso da via Cascina Maria - Villa Don Bosco. "Avventuratevi, armati di torcia, nel nostro spaventoso bosco infestato da creature mostruose che, da ormai un anno, attendono nel buio della notte, l'arrivo di indomite bambine e di audaci bambini in cerca di caramelle e dolcetti".

Al termine del giro nel bosco è prevista una cena nell'area ristoro. La partecipazione ha un costo di 8 euro, con prenotazione.