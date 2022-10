"Un bosco da brividi", festa di Halloween in Brianza

Per Halloween a Briosco arriva l'appuntamento con l'evento più spaventoso di tutti: "Un bosco da brividi".

L'iniziativa è in programma lunedì 31 ottobre a partire dalle 18 in via Benedetto da Briosco. "L’attesissimo “Bosco da brividi” sta per tornare, e sarà ancora più terrificante. Sarai abbastanza coraggioso da attraversarlo ed uscirne incolume?" spiegano gli organizzatori presentando l'iniziativa promossa dalla Proloco.

"Cosa portare? Solo tanto coraggio e il costume di Halloween più spaventoso che ci sia. L’evento inizierà alle ore 18.00, l’ingresso nel bosco sarà a piccoli gruppi".