Serata da "brividi" in piazza: festa a Giussano

Una serata “da brividi” con frittelle, pop corn, zucchero filato e due attrazioni d’eccezione: il Palo della Cuccagna e uno straordinario scivolo gonfiabile che sarà collocato fra scheletri e sorprese “da paura” che caratterizzeranno l’intera location. Il comune di Giussano, con l’infaticabile lavoro dei volontari di Pro Loco Giussano, promuove per lunedì 31 ottobre a partire dalle 20.30 in piazza San Giacomo un momento di festa in occasione della serata di Halloween, attesissima dai più piccoli che andranno in cerca del classico “dolcetto o scherzetto”.

Un evento speciale che vivrà grazie alla presenza della gara per la scalata più rapida del Palo della Cuccagna: rinviato durante le iniziative della Festa della Madonna d’ottobre a causa del maltempo, il gioco della tradizione popolare tornerà a Giussano e vedrà i partecipanti sfidarsi nell’arrampicata al palo ricoperto di grasso che renderà complicata l’ascesa verso la posta in palio, situata proprio alla sommità del palo. Attorno al Palo della Cuccagna non mancheranno attrazioni pensate per i più piccoli, in particolare uno scivolo gonfiabile per il divertimento di tutti i bambini e dolci leccornie sfiziose. Animazioni, musica e momenti di suspense renderanno ancora più speciale l’iniziativa che vedrà nel corso della serata svelarsi inaspettate sorprese.