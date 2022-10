Festa di Halloween nel bosco in Brianza

Orario non disponibile

Festa nel bosco ad Halloween in Brianza. Torna l'appuntamento "spaventoso" organizzato a Triuggio. L'associazione Genitori Scuole di Triuggio in collaborazione con il gruppo Let's go e l'Istituto Comprensivo Albiate e Triuggio ha organizzato la festa di Halloween 2022 nel bosco del Chignolo.

L'appuntamento è in programma lunedì 31 ottobre dalle 17 alle 22. "Dopo due anni di attesa il bosco del Chignolo torna ad animarsi di personaggi misteriosi, tetri e spaventosi. Li troverete nascosti negli anfratti più buii ad aspettare i coraggiosi temerari che oseranno avventurarsi alla ricerca di dolci e caramelle" annunciano gli organizzatori. I bambini dovranno essere accompagnati e muniti di torcia.

Qui il link per le iscrizioni, attive dal 10 ottobre (dal 14 per chi non frequenta la scuola).