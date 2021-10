Festa di Halloween per i bimbi in Villa

Sfilate, giochi, intrattenimento e maschere. Festa di Halloween in Villa a Varedo. Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 in Villa Bagatti Valsecchi, in contemporanea con la Sagra del Tortello di Zucca, sono in programma due serate con sfilate, giochi, intrattenimento e attività per bimbi e ragazzi di tutte le età.

Il programma

SABATO 30 OTTOBRE:

Dalle 15.00 fino a tarda sera all'interno dello spazio bimbi a cura del gruppo Clown Magic Show attività con Baby dance, Truccabimbi a tema Halloween (ad offerta libera), Palloncini e tanta magia spaventosa con Mago Magone

DOMENICA 31 OTTOBRE

Dalle 11.00 fino a tarda sera all'interno dello spazio bimbi a cura del gruppo Clown Magic Show attività con Baby dance, Truccabimbi a tema Halloween (ad offerta libera), Palloncini e tanta magia spaventosa con Mago Magone

DOMENICA 31 OTTOBRE

Alle 17.30 circa presso lo spazio bimbi verrà eletta la Maschera più bella, con una giuria composta tutta da bambini;

Alle 21.00 circa per i più grandi ci sarà un concorso che premierà il costume più spaventosamente bello (verrà valutato costume e trucco da giuria popolare scelta tra i presenti)

