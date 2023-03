Bancarelle, mangiafuoco e bolle: festa della Madona de Marz

Prezzo non disponibile

Torna in Brianza l'appuntamento con la Festa de la Madona de Marz. La tradizionale sagra dura da giovedì 23 a lunedì 27 marzo. Ma le festa entra nel vivo sabato 25 e domenica 26 marzo quando dopo le celebrazioni solenni e la Santa Messa ci saranno le bancarelle del mercatino degli hobbisti per le vie della frazione, il lancio di palloncini, i giochi per bambini, truccabimbi e i campanari di Bergamo

In programma alle ore 20.30 la processione con la statua della Beata Vergine lungo le vie: Dante, Pascoli, Foscolo, ai Campi, Santuario e a seguire l'albero della cuccagna.

Domenica 26 marzo per tutto il giorno: mercatino hobbisti e giochi medioevali antichi lungo il viale del Santuario: realizzazione dipinto scenografico in segno di pace. La sera ci sarà la risottata offerta dal Ristorante "La Madonnina" di Cogliate, musica rock e uno spettacolo di mangiafuoco. Il programma completo è pubblicato sul sito ufficiale.