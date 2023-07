Bancarelle, animali, musica e fuochi: la festa della Madonna della Campagna

Orario non disponibile

Torna in Brianza la grande festa Madonna della Campagna, in programma nei primi due weekend (1.2.3 e 8.9.10.11) di settembre. Per la 34esima edizione gli organizzatori hanno pensato a un programma d’eccellenza, dove ogni giorno sarà speciale, grazie ad eventi sempre diversi, accanto ad una buona cucina tipica brianzola.

Anche quest’anno tutte le sere e le domeniche tutto il giorno il parco feste di via Cagnola verrà idealmente diviso in due aree per una fruizione più comoda da parte dei tanti visitatori.

Ci sarà un'area food e un palco per gli spettacoli e la musica. Tra gli ospiti sabato 2 settembre sarà presente Jerry Calà con un concerto-show, il celebre attore ripercorrerà 50 anni di carriera tra gag e successi tutti da ballare accompagnato dal vivo dalla grande orchestra. Direttamente dal Festival di Sanremo venerdì 8 settembre arrivano i Cugini di Campagna in un gran concerto dal vivo. Sabato 9 settembre l’area si trasformerà nella più grande discoteca revival ’70’80’90.

A completare l'offerta anche un'area divertimenti con bancarelle, mercatino di hobbisti, stand di associazioni, gonfiabili e giostre. L'impronta rurale sarà data dalla presenza di animali e fattorie ed i mercatini agricoli. Lunedì 11 settembre il gran finale con i fuochi d'artificio.

