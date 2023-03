Un weekend dedicato al volo. A Caponago sabato 18 e domenica 19 marzo torna la festa della mongolfiera.

Appuntamento presso il parco Pinetina in via Casati. Sabato 18 si comincia alle 16.30 con voli vincolati a bordo di una manogolfiera gratuti (su prenotazione). Domenica invece la festa inizia alle 9.30 e proseguirà per tutta la giornata. Bancarelle, street food, laboratori, giochi e battesimo della sella per i più piccoli.