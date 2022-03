Festa della Mongolfiera a Caponago

Una mongolfiera nel parco per una giornata all'insegna del verde e della primavera, a contatto con la natura. Domenica 20 marzo a Caponago è in programma la prima edizione dell'iniziatiba “Mongolfiere in primavera”. L'appuntamento è stato organizzato nel Parco della Pinetina dalle ore 9.00 alle ore 19.30 per ricordare e celebrare la prima ascensione italiana in volo libero di un pallone aerostatico ad aria calda, avvenuta il 13 marzo 1784 da parte del nobile e viaggiatore Paolo Andreani, con una mongolfiera da lui stesso costruita, partendo da Brugherio con atterraggio a Caponago.

Il programma prevede la presenza di una mongolfiera gonfiata a terra con possibilità di visite all'interno, una camminata organizzata verso Cascina Segna e attività a cura dell'Enpa che ne pomeriggio proporrà anche due lezioni con un istruttore cinofilo. Saranno anche presenti alcuni cani ospiti del rifugio di via San Damiano in cerca di famiglia. Tra le attività organizzate anche il battesimo della sella per i più piccoli.

Di seguito il programma dell'evento nel dettaglio.