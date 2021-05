Festa napoletana a Senago

Festa napoletana al Centro Sportivo di Senago in Via G.di Vittorio 2 con ampio spazio con tavoli all'aperto. L'evento è in programma da venerdì 14 a domenica 23 maggio tutti i venerdì, sabato e domenica sera (e a pranzo la domenica).

Il menu prevede: bruschetta Caprese, impepata di cozze, lasagne alla napoletana, spaghetti con polipetti, reginette salsiccia e friarielli, fritture e immancabili i dolci della tradizione con sfogliatelle e babbà.



I posti saranno assegnati con priorità alle prenotazioni

Per info e prenotazioni: Cell. 351.908.1122



Il servizio sarà effettuato nel rispetto delle normative sanitarie

Distanziamento tra i tavoli con sanificazione ad ogni cambio clienti

Tovagliette, piatti, bicchieri e posate monouso

